Dall’Inghilterra: su Greenwood non c’è solo la Juve. Ci pensa anche la Roma

Da gioiello in rampa di lancio a talento finito nel dimenticatoio. La carriera di Mason Greenwood (22 anni ad ottobre) nell'ultimo periodo ha subito una brusca frenata a causa delle accuse di stupro e di aggressione (cadute lo scorso febbraio) mosse dalla sua ex fidanzata. A distanza di poco più di un anno l'attaccante inglese sembra essere tornato alla normalità nonostante sia ancora ai margini del Manchester United. Le offerte però non mancano e come riportato dal quotidiano inglese The Sun, oltre alla Juventus anche Roma e Milan sarebbero molto interessate al suo acquisto. Greenwood non scende in campo con i Red Devils dal 22 gennaio del 2022 nella sfida interna contro il West Ham ma il suo contratto lo lega ad Old Trafford per altri due anni. Lo United per il momento non sembra avere intenzione di reintegrarlo e la cessione appare la soluzione più probabile. Oltre alle tre italiane, in corsa ci sono anche diversi club turchi.