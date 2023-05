Voeller: “Spero che la Roma finisca tra le prime 4 e che il Bayer vada in finale”

Rudi Voeller, doppio ex di Roma e Bayer Leverkusen, ha parlato della semifinale in programma giovedì. Queste le sue parole riportato dal sito tedesco 90plus: "Auguro alla Roma di finire tra le prime quattro in Serie A e che ci ritroviamo la prossima stagione in Champions League. Ma penso che dopo 30 anni il Bayer Leverkusen meriti di alzare al cielo un trofeo". L'ex centravanti ha poi ricordato la sua esperienza nella capitale: "Roma è la città più bella del mondo, sempre piena di turisti, soprattutto dopo la pandemia. Personalmente, amo il quartiere di Trastevere, che è il cuore nel mezzo della città vecchia. Ci sono molti piccoli ristoranti dove si può mangiare bene ed economicamente. Un bicchiere di vino e sei felice. Il coro pr me? Presero spunto da una canzone di Lorella Cuccarini, molto in voga in quegli anni. Per me è bellissimo quando arrivo a Roma e i tassisti che mi vedono me la cantano. Spero che non cambierà nulla dopo le semifinali". Voeller conclude parlando della squadra giallorossa e di Mourinho: "Giocano in modo molto compatto, ma hanno anche alcuni giocatori infortunati al momento. Si basano principalmente sulla difesa. Sarà necessaria molta pazienza in entrambe le partite. José è un tecnico che ha scatenato entusiasmo tra i tifosi, soprattutto vincendo la Conference League nel 2022. È un allenatore che dice sempre quello che pensa: apertamente, direttamente, a volte provocatoriamente. Non sopporta nulla, e questo va bene ai romani".