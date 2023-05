Primavera, Roma-Fiorentina 2-1: Pagano e Padula ribaltano il vantaggio di Di Stefano

Dopo la sconfitta con la Juventus di lunedì, la Roma Primavera batte in rimonta la Fiorentina di Alberto Aquilani. Decisivi i gol di Pagano e Padula nella ripresa che hanno prima riacciuffato e poi ribaltato il vantaggio, arrivato in apertura di match, di Di Stefano. Seconda vittoria consecutiva per Guidi contro i viola dopo il successo di tredici giorni fa in finale di Coppa Italia. In tribuna ad assistere al match anche José Mourinho. La Roma aggancia in classifica proprio la Fiorentina a quota 51 punti.