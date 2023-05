Roma-Inter, le pagelle dei quotidiani: Ibanez versione derby. Male Spinazzola

Le uniche note positive arrivano dal centrocampo. Matic e Bove sono i migliori in campo. Al 70' si è rivisto Dybala

La Roma cade contro l'Inter e saluta il quarto posto. Adesso la qualificazione in Champions passa dall'Europa League. Tra i protaonisti negativi della gara ci sono Ibanez e Spinazzola. Entrambi colpevoli sui gol dei nerazzurri. Male anche Camara, Zalewski e Belotti. Le uniche note positive arrivano dal centrocampo. Matic e Bove sono i migliori in campo, ma non è bastato. Al 70' si è rivisto Dybala, la speranza è che giovedì possa giocare titolare.