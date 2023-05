Roma, martedì l’operazione di Kumbulla: rientro fissato per la prossima stagione

Mourinho per l'ultimo tour de force ha perso anche Llorente, ma spera di recuperare Smalling per il ritorno col Leverkusen

Marash Kumbulla ha terminato in anticipo la sua stagione. L'albanese nel match interno contro il Milan ha riportato una lesione al crociato anteriore del ginocchio destro. Il centrale verrà operato martedì presso la clinica La Madonnina, scrive Il Tempo. Il rientro dell'ex Verona è fissato per la prossima stagione. I tempi di recupero sono molto lunghi: dai 6 agli 8 mesi. Difficile vederlo in campo per la fine del 2023. Mourinho per l'ultimo tour de force ha perso anche Llorente, ma spera di recuperare Smalling per il ritorno col Leverkusen.