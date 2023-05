Roma, scontri diretti da horror: tra le prime 7 è la peggiore per vittorie e gol fatti

Ieri la Roma ha giocato l'ultimo scontro diretto della stagione. Vedendo i numeri nei big match viene subito da pensare 'per fortuna'. I giallorossi al momento occupano il settimo posto in classifica e la qualificazione in Champions League passa esclusivamente dalla coppa. La squadra di Mou è quella con il trend peggiore nelle sfide tra le prime 7 del campionato. La Roma insieme alla Juventus ne ha vinti solamente due, ma i bianconeri avranno ancora a disposizione i match con Atalanta e Milan. Le uniche vittorie sono arrivate contro l'Inter all'andata e proprio con gli uomini di Allegri al ritorno. L'attacco è il problema principale dell'annata e anche nelle sfide decisiva l'apporto offensivo è stato nullo. È di Abraham e compagni il peggior numero di reti realizzate nei big match (9). Infine i giallorossi primeggiano anche per le sconfitte. Ne sono arrivate ben 7: l'ultima contro i nerazzurri si aggiunge ai doppi ko con Napoli, Atalanta e Lazio. Serve una grande prestazione contro il Bayer Leverkusen giovedì. I tifosi sperano di vedere la Roma versione coppa, come quella che l'anno scorso ha regalato serate indimenticabili.