Pellegrini rincuora i tifosi: “Nel bene e nel male, sempre insieme”

Essere il capitano della Roma, in questo momento, non deve essere tra le cose più facili al mondo. Già di per sé è una responsabilità unica, ma quando le cose non vanno, essa si amplifica ancor di più. Dopo la sconfitta con l'Inter e con l'avvicinarsi del match di Europa League contro il Bayer Leverkusen, Lorenzo Pellegrini ha spronato ambiente e tifosi a rimanere compatti: "Nel bene e nel male…sempre insieme fino all’ultimo secondo senza mai mollare di un centimetro !