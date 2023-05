Belotti e Dybala ci saranno. Con il Leverkusen forse Wijnaldum

Per Mourinho una boccata d’ossigeno, in un momento di apnea totale. Cristante resterà al centro della difesa,

Nel grigiore della sconfitta, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. c’è almeno una certezza: per giovedì contro il Bayer Leverkusen Mourinho avrà a disposizione Belotti e Dybala, sperando che a loro due possa aggregarsi anche Gini Wijnaldum. Sarebbe una boccata d’ossigeno, in un momento di apnea totale. Cristante resterà al centro della difesa, Celik sarà di nuovo a disposizione e potrebbe far rifiatare uno dei due esterni (Zalewski e Spinazzola). Ieri, intanto, all’Olimpico sono stati anche festeggiati i tricolori del 1982-83. Tra i presenti in campo i vari Pruzzo, Chierico, Vierchowod, Conti, Scarnecchia, Iorio, Faccini, Righetti, Superchi, Nela, Valigi e Tancredi. Messaggio audio invece di Falcao, Ancelotti e Prohaska.