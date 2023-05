Roma Primavera, Mourinho al Tre Fontane per assistere al match con la Fiorentina

Lo aveva promesso ieri in conferenza stampa, e oggi è stato di parola. Dopo la sconfitta amara nel big match contro l'Inter, José Mourinho (insieme a Nuno Santos e Vincenzo Vergine) quest'oggi si è recato al Tre Fontane per assistere al match del campionato Primavera tra la Roma di Federico Guidi e la Fiorentina di Alberto Aquilani. Lo Special One non è nuovo a queste visite. Quasi ogni weekend, quando il calendario lo permette, osserva da vicino gli sviluppi dei suoi "bambini" che anche ieri sono scesi in campo con la Prima Squadra. Oltre al già rodato Tahirovic, contro l'Inter sono arrivati gli esordi in Serie A per Filippo Missori (già in campo in Conference League l'anno scorso) e Niccolò Pisilli.