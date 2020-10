Ufficiale Mayoral, si tratta per Smalling. Roma nel gruppo A di Europa League. Petrachi: “Io fatto fuori”

Giornata ricca di eventi in casa Roma. Per quanto riguarda il mercato in entrata, è stato ufficializzato il terzo acquisto stagionale, quello di Borja Mayoral, che indosserà la maglia numero 21. Il giocatore, arrivato a Ciampino in mattinata, ha svolto le visite mediche ed è partito con la squadra per Udine, tuttavia non potrà giocare contro i friulani perché non registrato in tempo. Lo spagnolo, che si è trasferito dal Real Madrid in prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 15 o a 20 milioni, a seconda di quando la Roma deciderà di esercitarlo, ha rilasciato le sue prime parole da calciatore giallorosso: “Sono felice di essere qui, per me è un onore difendere i colori di un club storico come la Roma. Sono grato alla società per lo sforzo che ha fatto, darò tutto per questa maglia e spero di regalare delle soddisfazioni ai nostri tifosi”.

Così invece l’ad Fienga: “Con Borja Mayoral inseriamo nel gruppo un calciatore di talento, cresciuto in una scuola prestigiosa come quella del Real Madrid. Nonostante la giovane età ha già maturato un’esperienza importante. Poteva decidere se rimanere a Madrid o venire da noi: ha scelto la Roma e questo ci rende orgogliosi”.

Serve invece ancora del tempo per il ritorno di Chris Smalling. Oggi gli intermediari dell’operazione hanno parlato a lungo a Trigoria con la dirigenza romanista, senza però giungere a un accordo. Il Manchester United non pare favorevole ad abbassare la richiesta iniziale di 20 milioni (la Roma è ferma a 15), e intanto si allontana Diogo Dalot, voluto pure dal Milan.

SORTEGGI – A Nyon è andato in scena il sorteggio della fase a gironi di Europa League. Gruppo abbordabile per la Roma, che ha pescato gli svizzeri dello Young Boys, i bulgari del CSKA Sofia e i romeni del Cluj. Con i primi, l’unico precedente ufficiale risale al 1960; più recenti le ultime sfide con le altre due squadre, incontrate rispettivamente anche nel 2009 e nel 2010.

CONFERENZA – Paulo Fonseca non ha commentato il girone, ma prima del sorteggio ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro l’Udinese. Il tecnico portoghese si è soffermato pure sulla questione Diawara, con l’agente del guineano che nei giorni scorsi aveva chiesto alla società maggior chiarezza riguardo al suo assistito: “Se pensa che può impressionarmi con questa dichiarazione, ha sbagliato. Diawara è importante per me e sta lavorando bene”. Pronta la replica del procuratore: “Non ho mai voluto influenzare Fonseca”.

Reso noto, inoltre, l’elenco dei convocati per la partita con i bianconeri: c’è Olsen; assenti Fazio, Juan Jesus e Karsdorp.

PETRACHI – Sulle frequenze di “Radio Radio” è intervenuto l’ex direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi, in causa con la società dopo il licenziamento. Queste le sue principali dichiarazioni: “A Roma c’è un sistema malato. Sono stato fatto fuori in modo subdolo, a Natale ho capito che mi stavano scavando la fossa. I Friedkin? Non sono io a doverli contattare”.

CESSIONI – Ufficiale la cessione del giovane Bouah in prestito al Cosenza, in serata è arrivata pure la firma di Coric con il Venlo. Per Fazio la trattativa con la Sampdoria pare ben avviata. “Ci stiamo lavorando, ma non diciamolo troppo altrimenti la Roma alza i costi, invece ci deve dare una mano”: le parole di Ferrero. L’ostacolo più grosso rimane lo stipendio dell’argentino, che guadagna due milioni e mezzo a stagione.