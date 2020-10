Roma, ufficiale il prestito biennale di Borja Mayoral: “Un onore difendere questo club storico” – FOTO

Dopo la trattativa portata avanti ieri ed oggi a Trigoria, con gli agenti di Borja Mayoral e i suoi intermediari a colloquio con Fienga e la dirigenza giallorossa, il centravanti spagnolo proveniente dal Real Madrid è ora ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Il club, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto il passaggio del classe ’97 in giallorosso. Mayoral firmerà con il club romanista un prestito biennale con diritto di riscatto, esercitabile fra un anno (a 15 milioni) o fra due (a 20). Lo spagnolo, nel frattempo, si aggregherà alla squadra partita alla volta di Udine, per un primo approccio con il nuovo team guidato da Fonseca: non è stato però possibile convocarlo per il match contro i friulani di Luca Gotti. Con l’ufficialità del trasferimento, arrivano anche le prime parole di Mayoral in giallorosso: “Sono felice di essere finalmente qui, sono state giornate frenetiche ma l’importante è che tutto si sia concluso per il meglio. Per me è un onore difendere i colori di un club storico come la Roma. Sono grato alla società per lo sforzo che ha fatto, darò tutto per questa maglia e spero di regalare delle soddisfazioni ai nostri tifosi”. Il centravanti ha scelto la maglia numero 21.

Di seguito il comunicato ufficiale della società:

L’A.S. Roma S.p.A. rende noto di aver sottoscritto l’accordo, con il Real Madrid Club de Fútbol, per l’acquisto a titolo temporaneo biennale, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Borja Mayoral Moya, a fronte di un corrispettivo pari a 2 milioni di euro.

L’accordo prevede il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo che potrà essere esercitato nel corso della prima stagione sportiva, a fronte di un corrispettivo pari a 15 milioni di euro, ovvero nel corso della seconda stagione sportiva, a fronte di un corrispettivo pari a 20 milioni di euro.

Con il Calciatore è stato sottoscritto un contratto che, nel caso in cui venga esercitata l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo, sarà valido fino al 30 giugno 2025.