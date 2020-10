Fienga: “Mayoral ha scelto la Roma invece del Real Madrid, siamo orgogliosi”

Guido Fienga, che negli ultimi due giorni sta lavorando al rush finale di mercato per consegnare a Fonseca tutte le pedine utili alla Roma che scenderà in campo per questa stagione, ha commentato il trasferimento di Borja Mayoral sul sito ufficiale del club: “Con Borja Mayoral inseriamo nel gruppo un calciatore di talento, cresciuto in una scuola prestigiosa come quella del Real Madrid. Nonostante la giovane età ha già maturato un’esperienza importante. Poteva decidere se rimanere a Madrid o venire da noi: ha scelto la Roma e questo ci rendi orgogliosi”.