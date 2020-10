Ferrero: “Stiamo lavorando su Fazio, ma la Roma ci deve aiutare”

Oltre alla complicata ed estenuante trattativa in entrata per Smalling, la Roma lavora anche sul fronte delle uscite per quanto riguarda il calciomercato. Una di queste è Federico Fazio, sul quale potrebbe concretizzarsi l’interesse della Sampdoria qualora Ferrero riuscisse a piazzare il colpo Colley in uscita. Proprio il numero uno blucerchiato ha parlato a calciomercato.com riguardo l’argentino e la posizione della Roma. Queste le sue parole: “Se Fazio può essere un colpo d’esperienza? Ci stiamo lavorando, ma non diciamolo troppo altrimenti la Roma alza i costi, invece ci deve dare una mano“. Lo stipendio dell’argentino da circa 2,5 milioni di euro rappresenterebbe al momento l’ostacolo più importante nella trattativa, un ingaggio insostenibile per le casse della Samp.