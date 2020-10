Roma in partenza per Udine: c’è anche Mayoral, ma niente convocazione

Giornata movimentata per Borja Mayoral. Il nuovo acquisto giallorosso infatti si unirà alla squadra in partenza per Udine, dopo essere arrivato questa mattina a Ciampino e dopo aver sostenuto le visite mediche a Villa Stuart. Un tour de force per l’attaccante, nonostante l’impossibilità per la Roma di averlo a disposizione per il posticipo di domani a causa della scadenza dei termini per inserirlo in lista fissata per le ore 12 di oggi, orario in cui la trattativa ancora non era stata portata ufficialmente a termine. Il club ha deciso comunque di far partecipare lo spagnolo alla trasferta per permettergli di familiarizzare con il gruppo e per farlo entrare già in sinergia con tecnico, staff e compagni di squadra.