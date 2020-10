Udinese-Roma, i convocati di Fonseca: torna Olsen, ancora out Fazio e Karsdorp

Sono 21 i calciatori convocati dall’allenatore della Roma Paulo Fonseca per la partita di domani contro il l’Udinese, in programma alla Dacia Arena alle 20.45. Prima convocazione stagionale per Robin Olsen, che prende il posto al giovane Boer. Rimangono invece fuori dalla lista Fazio, Juan Jesus e Karsdorp, quest’ultimo ancora ai box per infortunio. Ecco la lista completa:

Portieri: P. Lopez, Olsen, Mirante

Difensori: Santon, Mancini, Kumbulla, Spinazzola, Ibanez, Calafiori, Bruno Peres

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan

Attaccanti: Dzeko, Pedro, C. Perez, Antonucci, Kluivert