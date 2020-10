Roma, testa a testa col Milan per Dalot: i giallorossi lo vogliono inserire nell’affare Smalling

Per Diogo Dalot è corsa a due. Milan e Roma si sfidano nel testa a testa per arrivare all’esterno destro portoghese del Manchester United. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i rossoneri sono in costante colloquio con i Red Devils per il suo trasferimento, mentre la Roma (che continua a lavorare anche sull’acquisto di Smalling) cerca di inserirlo all’interno della trattativa che porterà il centrale inglese definitivamente in giallorosso. Dalot, nel caso in cui arrivasse alla Roma, avrebbe la possibilità di tappare la voragine sulla destra creata da Santon e Karsdorp (uscita di Bruno Peres permettendo), oltre ad avere una “facilitazione linguistica” nel suo inserimento in rosa grazie a Paulo Fonseca.