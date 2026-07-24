Sfumati Greenwood e Summerville, la Roma è ancora alla ricerca del famoso esterno d'attacco da regalare a Gasperini. Nusa rimane un sogno vivo, ma la trattativa è in salita per le alte richieste da parte del Lipsia che continua a chiedere circa 60 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Radio Manà Manà è stato offerto Non Lang del Napoli, ma i giallorossi hanno deciso di rifiutare. L'olandese non piace al tecnico e non verrà preso in considerazione. Nella seconda parte della scorsa stagione aveva giocato col Galatasaray ma nonostante il cambio di allenatore non rientra nei piani degli azzurri e di Allegri.