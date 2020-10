Cosenza, è ufficiale il prestito di Bouah dalla Roma: “Il mio cuore sarà sempre giallorosso” – FOTO

Il Cosenza ufficializza, sul suo sito ufficiale, l’acquisto in prestito di Devid Eugene Bouah: l’esterno giallorosso, cresciuto sotto la guida di Alberto De Rossi, avrà la possibilità di farsi le ossa in Serie B fino al 30 giugno 2021. Di seguito il comunicato del club calabrese:

La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Devid Eugene Bouah, proveniente dalla Società Associazione Sportiva Roma. Il difensore, nato a Roma il 13 agosto 2001, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021. Ha svolto tutta la trafila nel Settore Giovanile della Roma. Da diversi anni è aggregato stabilmente alla selezione Primavera giallorossa, con la quale ha giocato anche 9 match di UEFA Youth League, la massima competizione continentale per le formazioni Under 19. Si appresta ora a vivere una nuova esperienza professionale nelle file dei Lupi!

Sul suo profilo Instagram ufficiale, Bouah ha commentato il trasferimento: “Non è mai facile lasciare casa e soprattutto quella che per me è sempre stata come una seconda famiglia. Ma ci sono dei momenti in cui dobbiamo metterci in discussione e accettare le nuove sfide che la vita ci presenta. È difficile perché con questi colori sono cresciuto, sono diventato uomo e calciatore ma si è presentata un’opportunità importante e ho deciso di accettarla. L’obiettivo è quello di ritrovare continuità e tutte le sensazioni che solo il campo ti può dare. Ci tengo a dire che questo non è un addio ma solo un arrivederci perché il mio cuore è e sarà sempre giallorosso!”.