La seconda telenovela del calciomercato estivo della Roma è arrivata ai titoli di coda. Summerville, a un passo dal diventare un nuovo giocatore giallorosso, ha scelto l'Arabia Saudita. Ha detto sì all'Al Hilal di Simone Inzaghi, preferendo i petroldollari alla possibilità di continuare a giocare in Europa e disputare la Champions. A fare la differenza è stata la proposta economica del club saudita. Come riporta Sky Sport DE, l'Al Hilal verserà nelle casse del West Ham circa 65 milioni di sterline per il cartellino dell'olandese. Per Summerville è invece pronto un contratto fino al 2030. Le cifre sono da capogiro: 20 milioni di sterline netti a stagione, bonus compresi, per un totale di circa 80 milioni nell'intera durata dell'accordo. Una proposta irraggiungibile per la Roma. Archiviata definitivamente la pista Summerville, i giallorossi guardano avanti. Il nome in cima alla lista resta quello di Nusa, ma attenzione anche a El Mala. Potrebbe essere il tedesco la carta a sorpresa di D'Amico per regalare a Gasp il primo acquisto di questa sessione estiva di calciomercato.