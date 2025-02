Tris Roma, Ranieri applaude Ghisolfi. E su Ancelotti: “Saprete tutto a fine stagione”

La giornata della Roma si è aperta con gli annunci ufficiali degli ultimissimi colpi di mercato, arrivati sul gong della mezzanotte. Il primo è stato Salah-Eddine che vestirà la maglia numero 24. I giallorossi investono 8 milioni , cifra a cui il Twente non ha potuto rinunciare come ha confermato lo stesso direttore tecnico degli olandesi Bruggink . Sono arrivate nel frattempo anche le parole di Victor Nelsson , sbarcato ieri mattina a Fiumicino: "Ritrovo Angelino, è un amico. Penso che in un grande club come la Roma gli obiettivi sono chiari: vincere più partite possibili e competere per qualche trofeo in questa stagione. Ovviamente è un grande passo in avanti per la mia carriera. Ranieri è una leggenda del mondo del calcio. Non vedo l'ora di lavorare con lui". Il Galatasaray pensa ora di sostituirlo proprio con Goglichidze . Questa mattina invece è toccato all'ultimo acquisto atterrare nella capitale, il francese Gourna-Douath che aveva già svolto le visite in Austria.

Ranieri: "Bravo Ghisolfi, buon mercato. Ancelotti alla Roma? Aspettate giugno"

Intanto alla vigilia del big match di San Siro ha parlato Claudio Ranieri, che ha tracciato anche un bilancio del mercato: "Do un buon voto. Non potevamo muoverci per il Financial Fair Play ma devo fare i complimenti a Ghisolfi perché ha trovato dei giocatori buoni cui ho dato l'ok e sono convinto si ambienteranno presto nel nostro campionato". Poi sul nuovo allenatore: "Ancelotti? Ho letto. Ma ogni giorno esce qualcosa di nuovo ed è giusto che sia così. Il nome? Si attenderà la fine della stagione". La candidatura dell'allenatore del Real Madrid è tornata a risuonare con forza proprio in Spagna: secondo 'AS', i Friedkin si starebbero muovendo in prima persona per convincere Ancelotti con una grande offerta sia sportiva che economica. C'è incertezza anche sul nuovo Ceo, che sembrava destinato a essere Alessandro Antonello dopo l'addio all'Inter ufficiale. Ma la Roma avrebbe avuto dei tentennamenti al momento della finalizzazione: situazione da valutare. Infine le parole dure del Questore di Roma Roberto Massucci sui tifosi capitolini in occasione del derby: "Non sono stati assolutamente maturi e ci saranno conseguenze. In Sud c'erano 2000 persone in più del dovuto. Negli stadi c'è una deriva di illegalità".