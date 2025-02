Bruggink (dt Twente): “Impossibile rifiutare l’offerta della Roma per Salah-Eddine”

Arnold Bruggink, direttore tecnico del Twente, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale olandese Tubantia nella quali si è soffermato sulla cessione di Salah-Eddine alla Roma in questa finestra di mercato. L'operazione tra i due club si è chiusa a titolo definitivo per 8 milioni più bonus: "Alla fine è stata fatta un'offerta che rispondeva alle nostre esigenze e alla quale non potevamo dire di no". Queste le prime parole di Brugginik che spegne le polemiche sorte ieri in Olanda per la ferma volontà del giocatore di lasciare il club. Il dirigente prosegue: "Poi si comincia a fare la domanda: avremo questa cifra in estate? Certo, è una perdita, ma a volte ci si trova in situazioni in cui si devono fare determinate scelte. Nel farlo, si guarda anche alla reazione del giocatore. Come reagirà se non dovesse andare in porto? Anche noi come FC Twente possiamo essere orgogliosi di questo trasferimento". Poi la conclusione: "Il Twente vende un giocatore a un grande club come l'AS Roma: è un grande complimento per il lavoro che stiamo facendo tutti insieme. Ed è anche il risultato delle nostre prestazioni in Europa. Allora sei sotto i riflettori come club e come giocatore”.