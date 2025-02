Ranieri: “Non potevamo muoverci per il FFP. Ancelotti? A giugno il nome dell’allenatore”

Il Milan è cambiato molto dall'1-1 in campionato e poi ancora di più dopo questo mercato. "Mi aspetto una gara difficile ma noi siamo pronti ad affrontare una grande squadra. Il Milan può esplodere, può giocare in attacco, ha giocatori di qualità"

Che voto dà al mercato della Roma? "Do un buon voto. Non potevamo muoverci per il Financial Fair Play ma devo fare i complimenti a Ghisolfi perché ha trovato dei giocatori buoni cui ho dato l'ok e sono convinto si ambienteranno presto nel nostro campionato. Dei due ragazzi che abbiamo preso sono super convinto. L'altro arriva in prestito, è un nazionale danese, un buon marcatore, determinato. Abbiamo l'opportunità di vederlo per questi cinque mesi".