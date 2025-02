Roma, la lista UEFA è un rebus: solo tre cambi a disposizione. Le possibili scelte

Dopo la chiusura del mercato, la UEFA darà la possibilità alle squadre di cambiare le liste dei calciatori che giocheranno le competizioni internazionali entro il 6 febbraio a mezzanotte. Una situazione che a Trigoria era già stata affrontata prima del match contro l'Eintracht Francoforte nel quale, oltre a Svilar, la Roma poteva contare tra i pali solo sui baby De Marzi e Marcaccini a causa della cessione di Ryan e dell'impossibilità di convocare il neo arrivato Gollini. Adesso è arrivato il momento di rimettere mano alle liste Uefa ma i problemi non sono finiti. Da regolamento infatti, i giallorossi potranno inserire solamente 3 nuovi giocatori. L'unico sicuro del posto è ovviamente Gollini che andrà a occupare la casella di secondo portiere. Per gli altri due, è bagarre. In pole c'è Rensch, primo acquisto invernale e già in campo in due occasioni nelle quali ha soddisfatto pubblico e allenatore. A contendersi l'ultimo posto ci sono tutti i neo acquisti: Nelsson, Salah-Eddine e Gourna-Douath. Sarà Ranieri a decidere in base alle sue necessità e a quelle della squadra. La Roma tornerà in campo in Europa League il prossimo 13 febbraio nel match di andata (in trasferta) contro il Porto. Il ritorno è in programma il 20. In vantaggio c'è il terzino sinistro olandese vista la partenza di Zalewski che poteva giocare su quella fascia. Ma scalpita anche Gourna-Douath che ha esperienza europea. Rischia di essere tagliato quasi sicuramente Nelsson che servirà in campionato quando riposerà Hummels.