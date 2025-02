Roma, Gourna-Douath è arrivato a Fiumicino: Ranieri ha il suo nuovo centrocampista

Il francese arriva in prestito con diritto di riscatto da Salisburgo. Possibile già la sua presenza in Coppa Italia contro il Milan

Dopo aver svolto le visite mediche in Austria, Lucas Gourna-Douath è atterrato questa mattina all'aeroporto di Fiumicino. La Roma lo ha acquistato dal Salisburgo proprio nelle ultime ore di mercato chiudendo l'operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro. Il centrocampista sostituirà numericamente la partenza di Le Fée portando però caratteristiche diverse dal centrocampista volato a Sunderland. Ranieri potrà contare sulla sua duttilità, sulla sua muscolarità e sulla sua grande capacità di recuperare palloni. Non è escluso che già domani possa essere almeno in panchina contro il Milan.