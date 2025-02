Dalla Spagna sono convinti: i Friedkin fanno sul serio per Ancelotti

La Roma, chiuso il mercato di gennaio, è alla caccia del nuovo allenatore. I nomi sul tavolo sono tanti, più o meno blasonati, ma i colpi di scena dei Friedkin lasciano ben sperare i tifosi giallorossi. Come riportato infatti dal quotidiano spagnolo AS, i proprietari della Roma si stanno muovendo in prima persona per convincere Carlo Ancelotti con un'offerta allettante sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sportivo. Dan e Ryan sono convinti che "Carletto" sia l'uomo giusto per ripartire e costruire un ciclo vincente. La trattativa non sarà però semplice. Ancelotti vuole rimanere il più possibile alla guida del Real Madrid e non è escluso che possa ritirarsi in caso di esonero.