Antonello lascia l’Inter: giallo Roma

Alessandro Antonello lascia l'Inter dopo dieci anni, ma è giallo sul suo futuro alla Roma. Ieri mattina, come deciso da tempo dalla proprietà nerazzurra, è arrivato il comunicato di saluti all'ad del club milanese. Anche il dirigente ha salutato calorosamente tutto l'universo nerazzurro. E ora? All'inizio dell'anno, proprio da fonti milanesi, era arrivata la certezza dell'approdo di Antonello alla Roma per ricoprire la carica di nuovo Ceo (con conferme anche da fonti romane), ma negli ultimi tempi i contatti con i Friedkin si sono azzerati. Gli accordi erano stati trovati ma al momento della finalizzazione la proprietà giallorossa ha mostrato qualche segno di tentennamento. Resta da capire se nelle prossime ore o nei prossimi giorni si arriverà alla chiusura dopo aver riallacciato i rapporti. Anche se non sono annunci in programma. L'ex ad nerazzurro resta in attesa.