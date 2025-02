Nelsson alla Roma, ora il Galatasaray insiste per Goglichidze: l’Empoli dice no

La Roma ha chiuso il mercato di gennaio con altri tre colpi messi a segno in poche ore. Tra questi c'è stato anche Nelsson, centrale del Galatasaray arrivato ieri in mattinata dopo che i giallorossi avevano mollato Goglichidze. E proprio il giovane difensore dell'Empoli è diventato l'obiettivo dello stesso club turco, che sta provando a prenderlo: come riporta 'Sky Sport', la società di Istanbul sta insistendo per il georgiano, ci sono sstati contatti con l'Empoli che però al momento ha respinto l'offerta.