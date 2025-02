Giudice Sportivo, una giornata di squalifica per Koné. Multa di 7mila euro alla Roma

Il Giudice Sportivo ha comunicato le decisioni relative alla 23esima giornata di Serie A. Confermata la giornata di squalifica per Koné che ha ricevuto la quinta sanzione e non ci sarà a Venezia. Sesto cartellino giallo per Niccolò Pisilli. Multa per il club giallorosso dopo i cori anti Napoli: 'Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato ripetutamente un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS'.