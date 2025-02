Retroscena Roma-Fiorentina: saltato in extremis lo scambio tra Cristante e Richardson

Il mercato si è concluso da poche ore, adesso è il tempo dei retroscena e degli affari sfumati. Come quello che poteva andare in scena ieri sera in extremis con la Fiorentina: come racconta 'Il Corriere Fiorentino' i viola erano molto vicini a Bryan Cristante, con Amir Richardson che avrebbe compiuto il percorso opposto. L'arrivo di Fagioli ha fatto naufragare definitivamente l'operazione. Uno scambio di prestiti che alla fine non si è concretizzato, così il numero 4 è rimasto in giallorosso e proverà a giocarsi le sue carte come vice-Paredes, in un centrocampo ora molto affollato visto l'arrivo di Gourna-Douath.