Milan, in gruppo Gimenez e Joao Felix. Ma contro la Roma i nuovi acquisti in panchina

I rossoneri in campo per la rifinitura con tutti i nuovi acquisti ad eccezione di Bondo che sarà out. Titolare in attacco sarà Abraham

Il Milan si prepara alla sfida con la Roma in Coppa Italia, pronto a gestire anche parecchi nuovi acquisti in un mercato di gennaio scoppiettante. Tutti sono scesi in campo: Santiago Gimenez, Joao Felix e Riccardo Sottil che hanno tutti lavorato con il gruppo. A parte invece Warren Bondo che sta smaltendo un problema muscolare che non gli permetterà di essere a disposizione domani. I volti nuovi però contro la squadra di Ranieri almeno all'inizio si siederanno in panchina, a parte Walker che però ha già esordito nel derby. Tra i pali il solito Maignan, poi la difesa con l'inglese ex City e Theo sulle fasce, Tomori e Pavlovic (in vantaggio su Gabbia) al centro. Centrocampo che potrebbe essere a tre con Reijnders, Fofana e Musah. In attacco Leao e Pulisic esterni con Abraham punta.