Milan-Roma, i convocati di Ranieri: presenti Nelsson, Salah-Eddine e Gourna-Douath

Domani la Roma scenderà in campo a Milano per sfidare il Milan nei quarti di Coppa Italia. In palio c'è la semifinale contro una tra Inter e Lazio. Presenti tutti e tre gli acquisti ufficializzati nella giornata di ieri: ci sono Nelsson, Salah-Eddine e Gourna-Douath. Domani torneranno i titolari dopo l'ampio turnover di domenica nel match contro il Napoli. Assente solamente Mancini che deve ancora scontare due giornate di squalifica. Ci sono Koné ed El Shaarawy: entrambi erano usciti acciaccati domenica ma nulla di grave. Sono a disposizione di Ranieri. Alle 17 la partenza per Milano.