Terzino cercasi, sale Bellerin. Wijnaldum: “Finalmente vedo progressi”

Con la pausa per il Mondiale e il rompete le righe fino a domenica, il mercato in questi giorni torna argomento principale per la Roma. In particolare la questione Karsdorp e il suo eventuale sostituto, che potrebbe essere Bereszysnki, anche se non sarà facile cedere l'olandese. Una pista calda però è quella che porta a Hector Bellerin, esterno destro del Barcellona per cui sono stati effettuati dei sondaggi per un'operazione in prestito. Gli altri nomi sono Mazzocchi, Holm e Klostermann. Sulla fascia arriverà Ola Solbakken, che ha già salutato il Bodo/Glimt, annunciato in queste ore il trasferimento: "Andrò in un top club, sarà bello tornare a mettermi alla prova". Il norvegese sarà un'alternativa a Nicolò Zaniolo, per cui in questo momento non ci sono novità in ottica rinnovo e anzi le parti non hanno fretta. Per cui il classe '99 potrebbe arrivare a giugno 2023 senza firma, in attesa di proposte che sfruttino l'unico anno di contratto rimasto. A proposito di attaccanti, chi non è nei radar di Mourinho è Eldor Shomurodov: c'è la Sampdoria a caccia di gol e potrebbe pensarci in prestito con diritto di riscatto.