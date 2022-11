Roma sulla giostra. Karsdorp resta? Piace Bereszynski e c’è Solbakken-gol

Se la sosta del campionato vi fa venire voglia d’estate, forse c’è un modo per consolarsi: con il calcio mercato , scrive Massimo Cecchini su . In subordine, col tema relativo al rinnovo dei contratti , che resta sempre uno di quelli principe quando si esula dal ritmo settimanale di allenamenti e partite. In generale, la Roma da tempo sta lavorando sotto traccia per cercare di portarsi avanti col lavoro, e in questo senso il general manager Tiago Pinto opera al solito lontano dai riflettori. Proprio per questo la ribalta improvvisa provocata dal caso Karsdorp non ha giovato alla causa giallorossa. Vedere proiettato un proprio calciatore in un mercato assai difficile, avendo sottoscritto un «settlement agreement» con la Uefa per evitare una sanzione da 35 milioni, non è stata certo una bella notizia.

Il desiderio della società sarebbe quello che nei prossimi cinquanta giorni si possa arrivare a un armistizio tra Karsdorp e il tecnico in vista dell’estate. Non facile, perché entrambi i protagonisti sono assai irritati l’uno con l’altro. Di sicuro, pare difficile che Karsdorp possa essere venduto. Potrebbe assai più facilmente essere prestato, ed in questo senso la Juventus è in prima fila. Ma perché rafforzare una rivale diretta per la zona Champions? Se eventualmente si desse il via libera, significherebbe che c’è un ricambio in vista. Detto che, sulla carta, a destra potrebbero giocare Celik e Zalewski (con a sinistra Spinazzola e Vina), i sussurri di mercato parlano di un monitoraggio per avere in prestito Bereszynski (classe 1992) dalla Sampdoria. Il polacco era stato già in estate nel mirino della Roma, ma non è il solo studiato, visto che un altro osservato speciale è anche Bellerin (classe 1995), spagnolo, che sta trovando poco spazio al Barcellona. In chiave estiva, invece, si fanno anche i nomi di Holm (classe 2000) dello Spezia e Mazzocchi (classe 1995) della Salernitana, ma è tutto in divenire, così come i nomi per un nuovo centrale, che entrerebbe in lizza in caso di difficile addio di Kumbulla.