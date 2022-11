Hien (difensore Verona): “Tahirovic è fantastico, le qualità si vedevano già anni fa”

In Svezia è iniziata la Tahirovic-mania. Anche suoi ex compagni di squadra, oggi avversari, parlano di lui e della possibilità di vederlo vestire la maglia della nazionale. Tra questi Isak Hien, difensore del Verona, che ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano scandinavo Expressen: "È un giocatore che ha tutte le qualità per trovare posto in quella squadra. Ho molta fiducia in lui". Questo il primo messaggio di Hien che poi prosegue: "Già al Vasalund IF era fantastico. Tutti pensavamo che avesse le qualità per arrivare fino in fondo e ora è entrato nella rosa della Roma".