Abraham non molla: lavora in palestra anche nei giorni di vacanza – FOTO

Tammy Abraham risponde con il lavoro a Gary Southgate, che lo ha lasciato fuori dai convocati per il Mondiale in Qatar che partirà tra quattro giorni. La delusione è ancora cocente, così come i fischi contro il Torino che certificano la pazienza agli sgoccioli dei tifosi della Roma. L'inglese è ancora in un tunnel, ma ha intenzione di uscirne al più presto: nonostante la settimana di vacanza concessa da Mourinho, Abraham non si ferma. L'unico modo per superare questo momento è il lavoro, Tammy lo sa bene e per questo anche oggi, di buon mattino, ha sudato in palestra. Lo scatto pubblicato su Instagram è un messaggio preciso al mondo, dai romanisti a Mourinho e Southgate:"Io non mollo".