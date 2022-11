Roma, l’attacco ha tradito: per gli expected points saresti da secondo posto

In casa Roma, dopo i soli due punti conquistati nelle ultime tre partite, è momento di riflessione. Settimo posto in campionato, playoff di Europa League e un attacco a dir poco inceppato ma alcuni numeri invitano alla riflessione. Secondo una particolare statistica i giallorossi hanno raccolto molto meno di quello che avrebbero potuto ottenere. Analizzando infatti gli expected points, ovvero i punti che una squadra avrebbe dovuto ottenere in base ai suoi expected goals confrontati con quelli dell'avversario, la Roma si troverebbe al secondo posto in classifica, a pari merito con l'Inter e ad un solo punto di distanza dal Napoli capolista. I giallorossi infatti, seguendo sempre questa statistica, avrebbero dovuto conquistare 32 punti in campionato, 5 in più rispetto a quelli reali. Discorso inverso per la formazione di Spalletti e per la Lazio che dovrebbero avere rispettivamente 8 e 9 punti in meno. In Europa solo altre sei squadre hanno una differenza così ampia tra i punti conquistati e quelli "virtuali" ovvero il Brighton, il Leeds, il Wolverhampton, il Celta Vigo, lo Stoccarda e lo Schalke. Eccezion fatta per la formazione di De Zerbi, settimo in Premier League come la Roma, tutti gli altri club si trovano nei bassi fondi del proprio campionato.