Shomurodov, gol favoloso e record assoluto con l’Uzbekistan a un passo

Eldor Shomurodov torna a segnare. Con l'Uzbekistan, come capita spesso. Partito titolare oggi dopo esserlo stato anche con la Roma nel match contro il Sassuolo due giornate fa, l'attaccante ha trovato la rete del 2-0 nell'amichevole con il Kazakistan: brillante controllo a eludere l’intervento del difensore, rapida corsa verso l’area avversaria e destro affilato in scivolata per anticipare l’uscita del portiere. Non un gol banale, e non solo per la bellezza. Si tratta infatti dell'11 gol nel 2022 in Nazionale per Shomurodov e del 33° complessivo. Il centravanti è ad una sola rete da Maksim Shatskikh, miglior marcatore della storia della nazionale uzbeka con 34 reti in 60 partite.