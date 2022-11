Roma, Dybala in tribuna nell’amichevole dell’Argentina contro gli Emirati Arabi

La Joya non sarà nemmeno in panchina nel match dell'albiceleste. A sei giorni dall'esordio Mondiale, Scaloni ha preferito non rischiarlo

Niente regalo di compleanno per Paulo Dybala che non prenderà parte all'amichevole delle 16:30 tra l'Argentina e gli Emirati Arabi. L'albiceleste, tramite i propri account social, ha comunicato la lista dei giocatori che scenderanno in campo e tra questi non figura il nome del numero 21 giallorosso. La Joya, nonostante le parole al miele di Scaloni che ha elogiato Mourinho e la Roma per il recupero lampo, assisterà all'amichevole dalla tribuna. A sei giorni esatti dall'esordio nel Mondiale, il commissario tecnico ha preferito non rischiarlo nel test amichevole con la formazione araba.