Mercato Roma, Pinto alle prese col dopo Karsdorp: si scalda la pista Bellerin

Rick Karsdorp è da considerarsi un ex. Troppo ampio lo strappo, troppo poca la voglia delle due parti in causa di ricucirlo. L’olandese è stato messo alla porta e dovrebbe finire in prestito avendo richieste in Italia soprattutto da Juve e Bologna. Fatto sta che Pinto deve trovare un’alternativa visto che a destra rimarrebbe il solo Celik. Il nome più caldo al momento è quello di Hector Bellerin che era già stato sondato la scorsa estate dopo la buona stagione al Betis. Tornato all’Arsenal il terzino spagnolo aveva ottenuto di essere svincolato per andare al Barcellona. Il rapporto con Xavi però non è decollato e Bellerin ha giocato solo una partita da titolare in Liga. Secondo alcuni intermediari c’è già stata una richiesta al Barcellona per capire la fattibilità di un’operazione con la formula del prestito secco fino a giugno. Bellerin piace molto perché ha esperienza e caratteristiche tecniche e atletiche adatte per fare l’esterno a tutta fascia in un modulo come il 3-4-2-1 di Mourinho. È stato proposto, proprio come nel gennaio scorso anche Bereszynski. Soluzioni ponte fino a giugno. Per il futuro piacciono Holm dello Spezia, Mazzocchi della Salernitana e Klostermann del Lipsia.