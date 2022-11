Polonia, solo panchina per Zalewski nell’amichevole contro il Cile

Il classe 2002 giallorosso non partirà dal primo minuto nell'amichevole di questo pomeriggio contro la formazione sudamericana

Prima amichevoli pre Mondiale per la Polonia che questo pomeriggio affronterà il Cile alla Pepsi Arena di Varsavia. Nicola Zalewski, uno dei 4 giallorossi impegnati nel torno in Qatar, partirà però dalla panchina. Il commissario tecnico Michniewicz ha scelto di non schierarlo dal primo minuto, preferendo Frankowski e Gumny sulle corsie laterali.