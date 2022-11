Zaniolo, sul rinnovo è stallo. E Nicolò può arrivare a giugno senza firma

Calma piatta. Il rinnovo di Nicolò Zaniolo con la Roma, da trattativa che sembrava prontissima a scaldarsi, è diventato quasi l'ultimo dei pensieri. Il contratto resta in scadenza nel 2024, manca più di un anno e mezzo, che di questi tempi è un margine già abbastanza ridotto e pericoloso per i club. Nonostante questo, al momento sulla questione non si è mosso ancora nulla e le parti sono in attesa, non hanno fretta. In estate Zaniolo ha vissuto settimane e giorni da partente quasi certo, con i colloqui tra Juventus e Tottenham che però alla fine non si sono mai scaldati più di tanto. Nessun club è andato incontro alle richieste della Roma, che comunque non ha intenzione di arretrare. "Non ci problemi, è un giocatore importante per noi e a suo tempo le cose andranno avanti. Mancano due anni", "Nicolò è importante per noi, a tempo debito si saprà tutto" sono le due frasi di Tiago Pinto sul rinnovo di Zaniolo pronunciate tra settembre e ottobre, a venti giorni di distanza l'una dall'altra. In estate Nicolò era quasi separato in casa, a Trigoria spesso i tifosi durante il ritiro lo hanno beccato. Poi con la chiusura del mercato è tornato improvvisamente il sereno, l'amore tra Zaniolo e i romanisti ha trionfato. E il suo impegno in campo non è mai mancato e mai ha tirato indietro la gamba."Sembra sempre che debba andare via e poi resto, sono film e pensieri che fa la stampa. Sul contratto ho ancora un anno e mezzo per poterne parlarne, non è il momento giusto adesso, sono concentrato sul campo”, aveva detto a settembre.