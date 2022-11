Mercato, inserimento del Milan per Aouar. Roma ancora in pole

Non si placano le voci riguardanti un futuro in Italia per Houssem Aouar. Il centrocampista del Lione ha il contratto in scadenza la prossima estate e già a gennaio potrebbe far gola a tanta squadra, anche del nostro campionato. Secondo quanto riportato dal portale transalpino Footmercato, nelle ultime ore il Milan ha chiesto informazioni per il centrocampista classe '98. In pole però rimane la Roma che in estate aveva trattato con il club e con l'agente del calciatore. L'obiettivo di Pinto è metterlo a disposizione di Mourinho già questa stagione, versando una cifra simbolica nelle casse dei francesi per poterlo liberare nella sessione di mercato invernale.