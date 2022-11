Argentina, Scaloni: “C’è chi non sta bene e potrei cambiare la lista dei convocati”

Il C.t. dell'Albiceleste si prende ancora gli ultimi giorni per le scelte definitive in vista del Mondiale

"Ci sono giocatori che non stanno bene e potrei cambiare la lista dei 26 convocati" ha detto a sorpresa il C.T. dell'Argentina Lionel Scaloni al termine dell'amichevole vinta dall'Albiceleste per 5-0 contro gli Emirati Arabi, che ha visto Paulo Dybala tra gli esclusi. La Joya, insieme ad altri tre compagni di squadra, ha assistito alla gara dalla tribuna. "Abbiamo ancora qualche giorno per decidere la lista definitiva dei convocati e potrei fare dei cambi, anche se spero di no. Ho già escluso alcuni perché non erano in condizione o potevamo correre dei rischi".