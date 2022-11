Albania-Italia, Zaniolo titolare con Raspadori e Grifo

Nicolò Zaniolo torna a vestire la maglia azzurra e lo fa nello stesso stadio in cui ha regalato la Conference League alla Roma pochi mesi fa. Nella Nazionale di Roberto Mancini che affronterà questa sera l'Albania in amichevole, il numero 22 giallorosso fa parte dell'undici iniziale scelto dal commissario tecnico. Visto che Chiesa è guarito, ma non è ancora prontissimo, Mancini schiera Zaniolo con Raspadori e Grifo, mattatore in Bundesliga e in Europa League col Friburgo.