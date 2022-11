Mercato Roma, la Sampdoria si affaccia per Shomurodov

Roma e Sampdoria tornano a parlarsi. E non tanto per Bereszyński (che comunque si è offerto) quando per Eldor Shomurodov. I blucerchiati sono in crisi, soprattutto di gol: 6 in 15 partite. Un dato negativo record. E l'uzbeko è tra i calciatori che piacciono da tempo visto che già prima di finire al Genoa la Samp ci aveva fatto più di un pensiero. Shomurodov è sul mercato da quest'estate ma dopo una lunga trattativa il Bologna aveva deciso di virare su Zirkee. Ora c'è la Samp a caccia di gol, quelli che Eldor ha segnato col contagocce nella capitale. Un ritorno a Genova non gli dispiacerebbe. Ma si tratterebbe comunque di un prestito con diritto di riscatto. Una soluzione poco gradita dalla Roma in estate, ma che ora gli permetterebbe di non svalutare ulteriormente il calciatore visto che Shomu troverebbe ovviamente maggiore spazio in un attacco che oggi vede solo Gabbiadini, Caputo e Quagliarella.