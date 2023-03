Roma, venduti 20mila biglietti per l’Europa League. L’AIA si prepara a intervenire

Roma, emergenza difensiva: contro la Sampdoria potrebbe essere convocato Foubert-Jaquemin della Primavera

Ora però è tempo di guardare oltre. La Roma è tornata già ad allenarsi a Trigoria, nelle file di Mourinho sono stati arruolati ben 5 giocatori della primavera e in particolare Foubert-Jaquemin potrebbe sperare in una convocazione contro la Sampdoria vista l’emergenza difensiva cui dovrà far fronte l’allenatore portoghese. Ma prima della ripresa del campionato, spazio alle nazionali che vedranno coinvolti ben 14 giocatori giallorossi. Intanto volano le vendite per la partita in casa contro il Feyenoord: file di oltre un’ora per la vendita riservata agli abbonati coppe e 20mila tagliandi staccati. Moltissimi biglietti acquistati anche per il match che si terrà domano all'Olimpico tra Roma Femminile e Barcellona: saranno circa 35.000 i tifosi giallorossi pronti a sostenere la squadra di Spugna nella durissima partita valida per i quarti di finale di Champions League.