Lazio, Lotito: “Mourinho doveva rispettare i ruoli. La Roma ieri era ospite”

Claudio Lotito ha parlato ai microfoni di Radio Rai il giorno dopo il derby di Roma. Queste le sue parole sullo scontro con lo Special One: "Con Mourinho non ci siamo dati nessuna mano perché io non ho discusso con nessuno, è un problema di ruoli che vanno rispettati. La partita era Lazio-Roma, la Roma era ospitata. È come se lei a casa sua arriva un ospite e si comporta in una certa maniera. Ho festeggiato il derby come tutti gli altri momenti, le partite si vincono e si perdono, ma c'è grande soddisfazione azione della squadra e sostegno dei tifosi. Io tifoso della Roma? No, è una voce falsa messa in giro per screditarmi, io sono laziale da quando avevo 5 anni. Prendere Mourinho nella Lazio? Mai dire mai, ma i caratteri non penso siano confacenti".