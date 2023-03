Trigoria, la Roma torna ad allenarsi: Mourinho aggrega cinque Primavera

I giallorossi si sono ritrovati a Trigoria questa mattina per iniziare a preparare la sfida con la Sampdoria in programma il 2 aprile. Tante assenza poiché molti uomini di Mourinho sono impegnati con le rispettive nazionali. Son ben 14 i romanisti che giocheranno durante la pausa. Lo Special One dovrà fronteggiare una vera e propria emergenza nel prossimo turno. Non ci saranno per squalifica Kumbulla, Ibanez, Mancini e Cristante. Per questo il tecnico nella giornata di oggi ha aggregato di nuovo il centrale Matteo Pellegrini e altri 4 ragazzi della Primavera. Tra i volti nuovi ci sono: Falasca (terzino sinistro), D'Alessio (centrocampista centrale), Padula (attaccante) e Foubert-Jaquemin. Il francese è un difensore e può sperare nella convocazione contro i blucerchiati. Mou avrà a disposizione solo Smalling e Llorente per quanto riguarda il pacchetto arretrato. Il ritorno alla difesa a 4 è un'opzione che il mister valuterà in queste settimane.