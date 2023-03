Mou-Lotito scintille. Lo Special One: “Cosa guardi?”. Il presidente: “E tu chi sei?”

Il derby non finisce mai, infatti già oggi la Procura Federale potrebbe far partire una inchiesta che coinvolgerà tesserati di Roma e Lazio, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Nello spogliatoio, infatti, è successo un parapiglia. Già al fischio finale c'erano stati diversi faccia a faccia con Cristante e Marusic espulsi. Dopo uscendo dal campo Romagnoli - secondo la Roma deviando dal percorso autorizzato - sarebbe passato davanti allo spogliatoio della Roma, dicendo ad alta voce: "Ora non parlate più?". A quel punto è uscito Mancini - descritto nudo - che avrebbe insultato il laziale con un "pezzo di m...". È intervenuto il presidente Lotito che ha cominciato a dividerli e, nonostante la squalifica, è apparso José Mourinho, secondo il club giallorosso autorizzato dal commissario ad andare nello spogliatoio, accompagnato dal vice Foti. Lo Special One avrebbe detto a Lotito: "Che c...o guardi?". Il numero uno biancoceleste avrebbe risposto: "Io sono il presidente della Lazio e tu chi sei? Questa è casa mia, tu non dovresti neppure essere qui". A quel punto è intervenuto il Gm Tiago Pinto a dividerli. In ogni caso, Mourinho ha parlato nello spogliatoio e il senso complessivo è stato raccontato così: "Abbiamo fatto errori, ma ora non dobbiamo mollare". Infine, la Procura federale avrà del lavoro aggiuntivo. Gli ispettori, infatti, sono stati attenti ai cori intonati dai tifosi della Lazio.