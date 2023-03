Roma, il discorso di Mourinho alla squadra dopo la sconfitta nel derby

Il tecnico aveva ottenuto il permesso per scendere negli spogliatoi e ha invitato la squadra a non mollare proprio ora

A prendere la scena del derby è stato il ‘terzo tempo’, ovvero le polemiche e le scintille post-partita tra giallorossi e biancocelesti, che avrebbero continuato il ‘confronto’ anche negli spogliatoi. C’è però stato anche il tempo per un discorso di Mourinho.Il tecnico portoghese era squalificato, ma, si legge su La Gazzetta dello Sport, ha ottenuto autorizzazione dal commissario a scendere negli spogliatoi a fine gara. Al di là del parapiglia che è scoppiato, lo ‘Special One’ ha sfruttato il momento per parlare alla squadra. Stando a quanto riportato, il suo discorso sarebbe stato poco furioso rispetto al solito. Il senso complessivo è stato raccontato così: «Abbiamo fatto errori, ma ora non dobbiamo mollare». Adesso i giallorossi potranno approfittare della pausa nazionali per riordinare le idee in vista del rush di campionato e di coppa.